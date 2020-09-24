Kırkkilit otu nelere iyi gelir? Kırkkilit otunun bilinmeyen faydaları

Bazı yörelerde atkuyruğu ve çam ağacı olarak da bilinen kırkkilit otunun insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Kırkkilit otu, bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere birçok hastalığa karşı etkili oluyor. Antibakteriyel etkisi sayesinde alternatif tıpta da kullanılan bu inanılmaz bitki, sıklıkla sonbahar ve kış aylarında tüketiliyor.

Kırkkilit otu, tüm vitamin ve mineralleri içeriyor. Bu nedenle sağlığa birçok fayda sağlıyor. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kırkkilit otu, kötü kolesterol seviyesini düşürüyor, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor.

İşte kırkkilit otunun tüm faydaları...

- Kalsiyum bakımından zengin olmasıyla birlikte bilinen kemik sağlığını korur, yapısını güçlendirir.

- Kan hacmini arttırır, incelmesini engeller.

- Bakteri ve virüsleri idrar yoluyla atar.

- Böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesini sağlar.

- Sindirim sisteminin fonksiyonlarını arttırır. Böylece kilo vermeye yardımcı olur.

- Eklemlerdeki iltihabı kurutur, romatizma hastalıklarını önler.

- Mide duvarını korur. Özellikle ülser oluşumuna karşı etkilidir.

- İdrar yolu enfeksiyonu için doğal ve etkili bir ilaçtır.

- Cilt yüzeyinde deforme olmuş alanları yeniler. Yanık ve yaraların kısa bir sürede iyileşmesine destek olur.