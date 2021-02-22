Kırkdilim Tünelleri’nde sona geliniyor

Çorum-Laçin yolunda inşa edilen 3 tünelden ikincisinde de (T2) ışık görülmesi dolayısıyla bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılacağı bir tören gerçekleştirilecek. Kırkdilim, Çorum merkezinin kuzeyinde, merkeze yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Çorum-Laçin il yolu üzerindeki Kırkdilim, bu hattın tek dağlık kısmını oluşturuyor. SinopÇorum-Yozgat hattındaki Kırkdilim, kuzey-güney aksının bir parçası olması özelliğiyle büyük bir öneme sahip bulunuyor.