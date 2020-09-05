  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kırkağaç'taki kavun üreticileri, dış pazara açılmak istiyor
Ekonomi

Kırkağaç'taki kavun üreticileri, dış pazara açılmak istiyor

Lezzeti, aroması ve dayanıklı olmasıyla benzerlerinden ayrılan tescilli Kırkağaç kavununun ihracatının artırılması için çalışma yapılacak - Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı: - "Ekim ayında Ege İhracatçılar Birliğine gidip meyve ihracatçılarıyla görüşeceğiz ve bu kavunumuzu yurt dışına daha yoğun bir şekilde ihracat olanağını değerlendireceğiz. Çünkü ihracatımız yok denecek kadar az. Bu da bizim iç piyasaya yönelmemize neden oluyor. İç piyasada ise istediğimiz fiyat aralığını yakalayamıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:02:48 -
Kırkağaç'taki kavun üreticileri, dış pazara açılmak istiyor

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın kavunlarıyla ünlü Kırkağaç ilçesinde yetişen coğrafi tescilli kavunların önemli bir ihraç ürünü haline getirilebilmesi için çalışma başlatıldı.

Lezzeti, aroması ve dayanıklı olmasıyla benzerlerinden ayrılan coğrafi işaret tescil belgeli Kırkağaç kavunu, Bakırçay Ovası'nda yaklaşık 12 bin dekar alanda üretiliyor. Ağustos ayının ortasında hasadına başlanan Kırkağaç kavununda bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Yüzde 60'ı tarladan kesildikten sonra hemen satışa sunulan Kırkağaç kavununun kalan kısmı ise traktör römorklarında zedelenip zarar görmemesi için yorganlara sarılarak depolara taşınıyor.

Burada saplarından keten ipliklerle bağlanıp, yere temas edip çürümemesi için ahşap sırıklara asılan kavun, kış aylarında pazara sunulmak üzere özel depolara konuluyor.

Ürününü daha katma değerli satmak için alternatif pazar arayışları içinde olan üreticiler, ilçe ziraat odası ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de desteğiyle çalışma başlattı.

Bölgedeki yaş meyve ve sebze ihracatçılarıyla görüşen üreticiler, neredeyse tamamının iç piyasada tüketildiği Kırkağaç kavununu ihraç pazarlarına da sunup daha çok gelir elde etmek istiyor.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, AA muhabirine, bölgenin en önemli tarım ürünü kavunu pazarlamak için yeni arayış içinde olduklarını belirterek, neredeyse tamamı iç piyasada değerlendirilen ürünü dış pazarlara da sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl gerçekleşen 30 bin rekoltenin yarısından fazlasının hasatta satıldığını, geriye kalan 10-12 bin ton kavunun da kış aylarında satışa sunmak için depolara alındığını aktaran Özarı, kavunların askılarda bekletilirken aromasından tadından ve lif yapısından hiçbir şey kaybetmediğini vurguladı.

İlçenin ünlü kavununu pazarlama konusunda yeni bir çalışmaları olduğunu dile getiren Özarı, şunları kaydetti:

"Ekim ayında Ege İhracatçılar Birliğine gidip meyve ihracatçılarıyla görüşeceğiz ve bu kavunumuzu yurt dışına daha yoğun bir şekilde ihracat olanağını değerlendireceğiz. Çünkü ihracatımız yok denecek kadar az. Bu da bizim iç piyasaya yönelmemize neden oluyor. İç piyasada ise istediğimiz fiyat aralığını yakalayamıyoruz. Yani bunun ihracatını arttırsak çiftçimizin kazancı biraz daha artacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle ihracat konusunda çalışmalarımız var."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı
Gündem

Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı

Ecdadımıza saldıran Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, evlilik dışı çocuk sahibi olarak Batılı laikçi yaşam tarzının ağına takılan Merye..
Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı
Dünya

Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı

Libya'da darbeci Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı.

Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı