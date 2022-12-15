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Tarım Kırkağaç’ta bin 660 yaşındaki ağaçta zeytin hasadı yapıldı
Tarım

Kırkağaç’ta bin 660 yaşındaki ağaçta zeytin hasadı yapıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki bin 660 yaşındaki zeytin ağacında hasat yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 21:55:00 -
Kırkağaç’ta bin 660 yaşındaki ağaçta zeytin hasadı yapıldı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi Emirahmet mevkiinde yer alan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2013 yılında tescillenerek koruma altına alınan, bin 660 yaşındaki zeytin ağacında hasat yapıldı. Etkinlikte konuşan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, "Zeytin Ağacımız bin 660 yaşında olup dünyanın üçüncü, ülkemizin ise en yaşlı, tescilli zeytin ağacıdır. İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 09.07.2013 tarih ve 30’no’lu kararı ile tescil edilmiştir. Üzerinde Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın Memecik olmak üzere 4 farklı çeşit bulunmaktadır. Bugün de haşatını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra ise tüm katılımcılar hep birlikte zeytin hasadını gerçekleştirdi.

Düzenlenen zeytin hasadı törenine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, İlçe Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Bakır Mahalle Muhtarı Sait İnan, İş İnsanı Fevzi Ok ve Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı Okulu öğrencileri katıldı.

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