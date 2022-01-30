Kırışıklık giderici krem: Yaşlanma karşıtı maske nasıl yapılır?

Daha sağlıklı ve genç görünmek için düzenli olarak kırışıklık giderici krem kullanımı önerilir. Bu kremleri evde kendiniz doğal malzemelerle hazırlayarak cilt bakımında doğal yöntemleri kullanabilirsiniz.

Cildi besleyen kırışıklık kremi

Malzemeler:

1 fincan badem yağı

1 fincan kunduz yağı

1 fincan kafur yağı

Uygulama:

Cildinizde kırışıklık oluşmasını önlemek için listede adı geçen 3 bitkisel yağı bir kap içinde karıştırın. Hazırladığınız yağlı krem karışımını gece uyumadan önce cildinize masaj yaparak yedirin. Her hafta taze olarak hazırlayacağınız bu kırışıklık karşıtı kremi cam kavanoz içinde muhafaza ederek her gece cildinize uygulayınız. Göz çevresinde daha hassas olarak tüm yüz bölgesine sürebilirsiniz. Etkili sonuç almak için 1 ay boyunca düzenli kullanım şarttır.

Yaşlanma karşıtı maske

Malzemeler

3 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı süt

Nasıl Hazırlanır?

Hazırlaması oldukça kolaydır. Öncelikle birkaç dakika boyunca pirinci haşlayın. Süzdükten sonra pirincin suyunu dökmeyin. Pirince sıcak süt ilave ettikten sonra balı da ekleyin ve karıştırın. Yüzünüzü temizledikten sonra bu maskeyi uygulayın. Kuruduktan sonra yüzünüzü yıkayın ve prinç suyu ile durulayın.