Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova'dan dünyaya Hz. Ali mesajı

Rus saldırılarına rağmen ülkesinden ayrılmayan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medyadan paylaştığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sabaha kadar bombalanan başkent Kiev'den ayrılmayan genç gazeteci, şehirde saldırıların sürdüğünü ve zaman zaman sirenlerin çaldığını belirtti.

Dün paylaştığı bir videoda "Korkarak yaşamaktansa, şereflice ölmek daha güzeldir" mesajı veren Khalilova, bugün paylaştığı videoda ise Hz. Ali'nin sözüyle Ukrayna'da yaşananlara tepkisiz kalan Batılı ülkelere göndermede bulundu.

"Lenin'in torunları bizi sabaha kadar bombaladı"

Khalilova, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı.

"Ölümün gölgesinden herkese merhaba. Biz Kiev'de bu gece de ölmedik. Tüm bombalamalara rağmen yıkılmadık, ayaktayız. Bu gece sahtekar medeni dünya uyurken, Moskova çarı ve Lenin'in torunları bizi sabaha kadar bombaladı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Kiev'in yanı sıra şu an Odessa da bombalanıyor. Sivilleri hedef alarak öldürüyorlar, bu da çarın yeni politikası.

"Zulmü engelleyemiyorsanız en azından duyur"

Böylece insanlar kaçacak onlar da şehirleri ele geçirecek. Hani Hz. Ali demiş ya 'Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından duyurun.' Şu an ben de onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü özgür insanların sesinin, çarın sesinden daha güçlü olacağına inanıyorum. İyi niyetli Türk halkından gelen dualar, açıklamalar bize güç veriyor. Keşke dünyayı onlar değil de biz fakir halklar yönetseydik.

"Sıra sizin şehirlerinize gelmeden bir ses verin"

Dezenformasyonlara inanmayın, arada evet çok büyük güç farkı var. Ama Ukrayna ordusu ve halkı tüm cephelerde direniyor. Bizim gücümüz silahlarımızda değil, haklılığımızda. Son olarak medeni dünyaya ve politikacılara sesleniyorum; Rus çarı çocukları, kadınları, şehirleri bombalıyor. Siz orada mısınız? Sıra sizin şehirlerinize gelmeden bir ses verin."