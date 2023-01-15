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Dünya Kırım'ı alan Rus komutandan Putin'e sert sözler
Dünya

Kırım'ı alan Rus komutandan Putin'e sert sözler

Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken eski Rus komutan Igor Girkin'den Putin'e uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 13:59:00 -
Kırım'ı alan Rus komutandan Putin'e sert sözler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Ruslar taarruza geçerken savaşın yeni merkez üssü kritik öneme sahip Soledar kasabası olmuş durumda.

Rusya Soledar'ın düştüğünü duyurmuş, bu açıklamaya Kiev'den jet hızında yalanlama gelmişti.

Bölgeden çelişkili Haberler gelmeye devam ederken Rusya'dan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakında ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki çatışmada kilit rol oynayan Rus komutan Igor Girkin, Putin'in vermesi gereken zor kararı açıkladı.

Rus paralı ordusu Wagner ile ordu arasında bir gerilim olduğunu iddia eden Girkin, Putin'in bu çatışmayı dengelemek için bir karar vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Telegram kanalı üzerinde Ukrayna Savaşı hakkında konuşan Girkin, şu ifadeleri kullandı;

'Mevcut durumdan çıkmanın en normal yolunun, Putin'in başkomutan rolünü şahsen kabul etmesi olacaktır. Ancak Başkan, neredeyse 11 aydır savaştaki birliklerin eylemlerinin kişisel sorumluluğundan inatla kaçıyor.'

Girkin'in bu açıklamaları Rusya gündemine adeta bomba gibi düşerken pek çok sosyal medya kullanıcısı Telegram üzerinden yapılan açıklamalar için 'Putin'i kızdıracak' yorumunda bulundu.

Temmuz 2014’te Amsterdam'dan havalandıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen ve 298 kişinin ölümüyle sonuçlanan MH17 faciasındaki rolü nedeniyle Hollanda'da ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Girkin'in, uzun süreden beri Rus ordusunu eleştirdiği ve 'Ukrayna’daki stratejik hedeflere ulaşamamakla suçladığı' biliniyordu.

Hollanda medyasına göre, Ağustos ayında kendi inisiyatifiyle Herson kenti yakınlarında cepheye giderken gözaltına alınan Girkin, Moskova'ya geri gönderildi.

Hollanda, MH17 faciasındaki rolü nedeniyle, Rusya'dan Igor Girkin'i iade etmesini istiyor.

Kaynak: Hürriyet

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