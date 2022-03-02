Kırım Müftüsü Rüstemov'dan Akit'e önemli açıklamalar: Yaklaşık 800 çocuk babasız kaldı!

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Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Ayder Rüstemov, Akit TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki son durumla ilgili bilgilendirmede bulunan Rüstemov, 2014 yılındaki Rusya'nın Kırım işgaliyle Müslümanların yeni bir tecrit yaşadıklarını belirtti.

Rüstemov, bu savaşın sonunda Rusya'nın ve Putin'in zalimliğinin son bulması temennisinde bulundu ve Rusya'nın girdiği her bölgede zulmün var olduğuna dikkat çekti.

Kırım Müslümanlarının baskı altında olduğunu belirten Kırım Müftüsü, yaklaşık 800 çocuğun babaları idam veya hapis edilerek yetim bırakıldığını söyledi.

Bazı büyük İslam alimlerinin kitaplarının yasaklandığını belirten Rüstemov, Rusya'nın bu kitapları bahane ederek Müslümanlara zulmettiğini vurguladı.

Ukrayna'daki savaşta Ukraynalıların moralinin yüksek olduğunu söyleyen Rüstemov, Rusya halkını da Putin'in zalimliklerine karşı tepki gösterme çağrısı yaptı.