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Kırıkkale'deki trafik kazalarında 10 yaralı!

Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazasında 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:59
Kırıkkale'deki trafik kazalarında 10 yaralı!

Kırıkkale’de Şeref Tanrıkurt idaresindeki 34 PE 4277 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım kavşağında, Erhan Şahin'in kullandığı 42 FB 003 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Şahin ile araçlarda bulunan Miraç, Şengül, Nur Sultan ve Mihrap Şahin ile Senem ve Osman Tanrıkurt yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Merkez Gündoğdu Mahallesi 2416. Sokak'ta da sürücüsü belirlenemeyen 71 BJ 012 plakalı otomobil, Fevzi Okyay yönetimindeki 06 GN 737 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile Yasemin Okyay (27), Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:59
  1. Kırıkkale
  2. Şeref Tanrıkurt
  3. Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım kavşağı
  4. Sürücü Şahin
  5. yaralı
  6. kaza

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