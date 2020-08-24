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Aktüel Kırıkkale'de toplu organizasyonlarda yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak
Aktüel

Kırıkkale'de toplu organizasyonlarda yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:14:03 -
Kırıkkale'de toplu organizasyonlarda yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokakta yapılan düğün, kına, nişan, nikah, sünnet ve mevlit gibi toplu organizasyonlarda yiyecek ve içecek ikramları yasaklandı.

Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Kurul, toplum sağlığının korunması, maske kullanım süresinin artırılarak kişiler arası temasın azaltılması amacıyla il merkezi, ilçeler ve köylerde sokakta yapılan düğün, kına, nişan, nikah, sünnet düğünü, mevlit gibi toplu organizasyonlarda 28 Ağustos itibarıyla yiyecek ve içecek ikramının kaldırılmasına karar verdi.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesini kararlaştıran kurul, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde karar aldı.

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