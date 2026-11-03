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Yerel Kırıkkale'de ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü
Yerel

Kırıkkale'de ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü

Yeniakit Publisher
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Kırıkkale'de ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü

Kırıkkale-Çorum kara yolu üzerindeki Türkiye Şoförler Odası Federasyonu Kavşağı'nda hafif ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale-Çorum kara yolu üzerindeki Türkiye Şoförler Odası Federasyonu Kavşağı'nda hafif ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolu üzerindeki Türkiye Şoförler Odası Federasyonu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.I. idaresindeki 06 CNE 617 plakalı Fiat marka otomobil, S.Ö.A. yönetimindeki 34 GNF 949 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücü S.I. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Y., E.O.Ö. ve Ç.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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