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Aktüel Kırıkkale'de tarlada tank mühimmatı bulundu
Aktüel

Kırıkkale'de tarlada tank mühimmatı bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:28:54 -
Kırıkkale'de tarlada tank mühimmatı bulundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çiftçiler tarafından tarlada patlamamış tank mühimmatı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Arpalık Çukuru mevkisinde traktörle tarlalarını süren iki çiftçinin kültivatörüne 3 tank mühimmatı takıldı.

Çiftçilerin bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Bomba imha ekibinin yaptığı incelemede, mühimmatların tanklarda eğitim amaçlı kullanıldığı ve özelliklerini yitirdikleri belirlendi.

Ekipler, mühimmatlara imha etmek üzere el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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