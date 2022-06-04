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Yerel Kırıkkale'de şiddetli sağanak yağmur etkili oldu
Yerel

Kırıkkale'de şiddetli sağanak yağmur etkili oldu

Kırıkkale'de aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 23:12:00 -
Kırıkkale'de şiddetli sağanak yağmur etkili oldu

Kırıkkale'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı alt geçitlerde de büyük oranda su birikintileri oluştu. Millet Bulvarı'nda ise bir araç yolda mahsur kaldı. Sürücüye yardım eden bazı vatandaşlar aracı iterek yolun kenarına çekti. Zabıta Müdürlüğü ve trafik ekipleri, bir süre Millet Bulvarı'nı araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerince, vidanjörlerle su birikintileri yoldan tahliye edildi.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ise sığınacak yer ararken, bazıları da yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yahşihan ilçesinde de etkili olan yağıştan korunmak isteyen öğrenciler de stadyum tribününe sığınarak yağmur altında şarkılar söyledi.

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