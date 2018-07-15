Kırıkkale'de otomobil, üst geçit inşaatından demiryoluna uçtu; sürücü yaralandı
Üst geçit çalışmalarının olduğu alandan demiryoluna uçan otomobilin sürücüsü Orhan, ağır yaralandı.15 Temmuz 2018 Pazar 11:52
Kaza, gece saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Hasandede Orhan (37) yönetimindeki 71 BD 969 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 15 metre yükseklikteki üst geçit inşaatından demiryoluna uçtu. Kazada, araçta sıkışan Hasandede Orhan ağır yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Orhan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
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