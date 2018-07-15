THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Kırıkkale'de otomobil, üst geçit inşaatından demiryoluna uçtu; sürücü yaralandı

Üst geçit çalışmalarının olduğu alandan demiryoluna uçan otomobilin sürücüsü Orhan, ağır yaralandı.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:52
Kırıkkale'de otomobil, üst geçit inşaatından demiryoluna uçtu; sürücü yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Hasandede Orhan (37) yönetimindeki 71 BD 969 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 15 metre yükseklikteki üst geçit inşaatından demiryoluna uçtu. Kazada, araçta sıkışan Hasandede Orhan ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Orhan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.


Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:52
  1. Kırıkkale
  2. KIRIKKALE
  3. KZAZA
  4. DEMİRYOLU
  5. ARAÇ
  6. HASANDEDE ORHAN
  7. YARALI

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'tan İngiltere'ye tavsiye: AB'ye dava açın!
    1. Donald Trump'tan İngiltere'ye tavsiye:..
    2. Köylüler korkudan tarlaya giremiyor!
    3. Aydın'da serinlemek için girdiği..
    4. Konya'da korkudan tarlanın içine..
    5. Azerbaycan'da sınırı geçmeye çalışan 1..
    6. Başkentte duygu dolu anlar!
    7. 1500 metrede 48 derece jeotermal su..
    8. Oynadığı piyesteki gibi şehit edildi
    9. Şeker üretiminin tarihine ışık tutuyor
    10. Babacar Sarr'dan yeşil ışık! 'Yakında..
    11. Binali Yıldırım: 15 Temmuz'u..
    12. 15 Temmuz’un Çanakkale’den farkı yok
    13. Flaş! Türkiye'nin utangaçlık haritası..
    14. Bakan Varank'tan 15 Temmuz açıklaması!..
    15. Darbecilerin 'kafasına sıkılsın'..
    16. Başkan’dan ‘Millet Yürüyüşü’ne davet
    17. BOREN'in görev, yetki ve..
    18. Yerli insansız savaş uçağı 2023’te..
    19. Rize’de hortum panikletti
    20. Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri