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Gündem Mühimmat deposunda patlama: Can kayıplarımız var
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Mühimmat deposunda patlama: Can kayıplarımız var

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir" denildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada "23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir" denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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