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Gündem Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi için yüksek güvenlik önlemi! Hassas bölgelere yetkisiz girişler yasaklandı!
Gündem

Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi için yüksek güvenlik önlemi! Hassas bölgelere yetkisiz girişler yasaklandı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi için yüksek güvenlik önlemi! Hassas bölgelere yetkisiz girişler yasaklandı!

Ankara’da kamu düzenini bozmak ve huzur ortamını baltalamak isteyen şer odaklarının sinsi tezgahlarına karşı Ankara Valiliği’nden sarsılmaz bir hamle geldi.

Ankara Valiliği, NATO zirvesinin gerçekleştirileceği alanlar, heyetlerin konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verdi.

Zirve süresince bu kritik noktalarda güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılacağı ve denetimlerin titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

Hassas Bölgelere Giriş-Çıkış Kısıtlaması

Valilik tarafından yapılan açıklamada, uluslararası delegasyonun güvenliğini sağlamak ve ulaşım ağındaki aksamaları önlemek amacıyla bir dizi tedbirin hayata geçirildiği belirtildi. Alınan karar doğrultusunda, zirve merkezi ile yabancı heyetlerin kalacağı otellerin çevresi ve protokol yolları hassas bölge ilan edildi. Bu alanlara yetkilendirilmiş araçlar ve akredite şahıslar haricinde hiç kimsenin girişine izin verilmeyecek.

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