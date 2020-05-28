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Aktüel

Kırıkkale'de kumar oynayan 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza kesildi

Operasyonda teras ve çatıya saklanan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 02:32:55 -
Kırıkkale'de kumar oynayan 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza kesildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına uymayarak kumar oynayan 23 kişiye 72 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın 3. katında kumar oynandığı ve alkol alındığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri operasyon düzenledi.

Binaya polis ekiplerinin geldiğini fark ederek teras ve çatıya saklanan şüpheliler, ekipler tarafından yakalandı.

Operasyonda, aynı mekanda bulunan 23 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150'şer liradan toplam 72 bin 450 lira para cezası kesildi.

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