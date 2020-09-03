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Aktüel Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Aktüel

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 02:51:55 -
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat İ'nin kullandığı 34 JN 5619 plakalı otomobil ile Mustafa E. idaresindeki 71 AAZ 169 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Vali Konağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 71 AAZ 169 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


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