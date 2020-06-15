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Aktüel

Kırıkkale'de Hristiyanlığın ilk dönemlerini anlatan 3 dua kitabı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 21:32:39 -
Kırıkkale'de Hristiyanlığın ilk dönemlerini anlatan 3 dua kitabı ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin ve dini görsellerin ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, bir şüphelinin, Suriye'den getirdiği tarihi eser niteliğindeki dua kitaplarını satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde kitapları almak için buluşma ayarlayan sivil ekipler, kitapları 2 milyon 500 bin liraya satmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde Suriye'den kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin ve dini görsellerin ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser niteliğindeki kitapların İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.





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