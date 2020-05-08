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Aktüel

Kırıkkale'de hayvan otlatma kavgası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:44:32 -
Kırıkkale'de hayvan otlatma kavgası: 3 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hayvan otlatma yeri nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

İddiaya göre, Yuva Mahallesi Çullu Caddesi 2506. Sokak'ta H.A. (37), M.A. (25), F.T. (40) ile Y.T. (40) arasında hayvan otlatma yeri yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, yanındaki av tüfeğiyle diğer üç kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Y.T. ise gözaltına alındı.

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