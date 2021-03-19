  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kırıkkale'de down sendromlu çocuklar, seyir terasından balon uçurdu
Gündem

Kırıkkale'de down sendromlu çocuklar, seyir terasından balon uçurdu

Kırıkkale'de düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar, Çeşnigir Kanyonu'ndaki cam seyir terasından balon uçurarak eğlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 14:30:00 -
Kırıkkale'de down sendromlu çocuklar, seyir terasından balon uçurdu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde bulunan Çeşnigir Kanyonu'nda 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların gazetecilerin mikrofonlarını alarak duygularını paylaşması renkli görüntülere sahne oldu.

Sezer çifti, daha sonra çocuklarla cam seyir terasından balon uçurdu. Bu sırada 2 çocuk, Vali Sezer'e konuşması için mikrofon tuttu.

Down sendromlu çocukları yıl boyu hatırladıklarını ancak bugünü vesile bilerek etkinlikte bir araya geldiklerini anlatan Sezer şöyle konuştu:

"Bu çocuklardan mutluluk, güzellik nasıl olur, onların saf ve temiz duygularından bugün kendi nasibimizi aldık.  İnsanoğlu doğduğu andan itibaren dünya hayatında değişik şeylerle karşılaşıyor ama bu çocuklarımız doğduğu andan itibaren yaşamları boyunca tertemiz kalıyorlar. Bizlerin de bunların sayesinde insanlığımızı, insanlığın getirdiği güzellikleri görme imkanımız oluyor. Herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir aileyiz. İnşallah sağlıklı ve mutlu bir şekilde ailemizde daha çok etkinliklerimiz olacak."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'yi kim yönetiyor? Joe Biden'den akılalmaz gaf!
Dünya

ABD'yi kim yönetiyor? Joe Biden'den akılalmaz gaf!

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Lloyd Austin'in adını unutarak "Şeye, şeye... Eski general, Ona sürekli general deyip duru..
Seksenler dizisinin oyuncusu seçimler için adaylığını açıkladı!
Gündem

Seksenler dizisinin oyuncusu seçimler için adaylığını açıkladı!

Geçtiğimiz ay Netflix'ten teklif alan ancak uygun olmayan sahneler nedeniyle kabul etmeyen Özlem Balcı, milletvekilliğine aday olacağını açı..
Abdullah Gül'e tepki: Sustu, sustu, sustu...
Gündem

Abdullah Gül'e tepki: Sustu, sustu, sustu...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, terör destekçiliğinden milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve terör örgütü PKK'nın si..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay