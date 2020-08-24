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Aktüel Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Aktüel

Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-24 02:54:47 -
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kahya Mahallesi Menderes Caddesi'nde 19 yaşındaki Ahmet Pekcan ile kimlikleri öğrenilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Pekcan, göğsünden silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Pekcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


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