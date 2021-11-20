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Aktüel Kırıkkale'de bir kişi inşaatta ölü bulundu
Aktüel

Kırıkkale'de bir kişi inşaatta ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişinin, metruk inşatta cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 18:51:00 -
Kırıkkale'de bir kişi inşaatta ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişinin, metruk inşatta cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çalılıöz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir vatandaş, metruk inşaatta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Vatandaşın ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Mustafa Işık (32) olduğu tespit edildi.

Ayrıca, cesedin yanında boş kolonya şişeleri bulundu.

Işık'ın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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