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Aktüel

Kırıkkale'de ayağını helezona kaptıran kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 19:07:49 -
Kırıkkale'de ayağını helezona kaptıran kişi kurtarıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde buğday yüklediği sırada ayağını helezona kaptıran kişi hastaneye kaldırıldı.

Bülent Zongur (51), ilçeye bağlı Gülkonak köyünde buğday yüklediği sırada sol ayağını helezona kaptırdı.

İhbar üzerine köye giden Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan Zongur, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Zongur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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