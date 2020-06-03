  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırıkkale'de apartman deposunda kaçak tütün ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:21:04 -
Kırıkkale'de apartman deposunda kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir apartmanın deposunda kaçak tütün, makaron ve elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürler Mahallesi'nde bir apartmanın deposunda kaçak tütün bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, depodaki aramada, kaçak olduğu belirlenen 115 kilogram tütün, 953 paket doldurulmuş makaron, 16 kilogram nargile tütünü, 24 elektronik sigara ve 4 elektronik sigara ateşleyicisi ele geçirdi.

Zanlılar U.B. ve Y.B. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı