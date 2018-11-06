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Kırıkkale'de akü ve mazot hırsızları tutuklandı

Kırıkkale'de mazot ve akü hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

06 Kasım 2018 Salı 17:06
Kırıkkale'de akü ve mazot hırsızları tutuklandı

Kırıkkale'de, park halindeki araçlardan mazot ve akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kentin farklı noktalarında park halindeki araçların yakıt depolarından toplam 600 kilogram mazot, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Yine park halindeki 8 TIR'ın aküleri de çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler T.K., S.T. ve H.Y., operasyonla yakalandı. Çaldıkları akü ve mazotu ucuza sattıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:06
  1. Kırıkkale
  2. hırsızlık
  3. tutuklama

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