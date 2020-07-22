Kırıkkale'de akaryakıt yüklü tren ile minibüs çarpıştı
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan minibüs ile yük treni çarpıştı.
Alınan bilgiye göre, Hikmet Gürsoy (42) idaresindeki 71 DC 859 plakalı minibüs, Yeşilvadi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Üçevler mevkisindeki kapalı hemzemin geçitte kaldı.
Bu sırada trenin geldiğini fark eden sürücü Gürsoy, araçtan inerek makinisti uyarmaya çalıştı. Mehmet Emin Yorulmaz'ın kullandığı akaryakıt yüklü tren duramayınca minibüse çarptı.
Yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüste hasar meydana geldi.