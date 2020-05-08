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Aktüel

Kırıkkale'de 14 kişi, jandarmanın tali yol uygulamasından kaçamadı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:42:36 -
Kırıkkale'de 14 kişi, jandarmanın tali yol uygulamasından kaçamadı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tali yolları kullanarak Ankara'dan kente izinsiz geldikleri belirlenen 14 kişiye 19 bin 278 lira para cezası uyguladı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilişkin denetimler devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Kırıkkale'ye giriş yapılabilecek tali yollar üzerinde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, Kırıkkale'ye seyahat izin belgeleri olmadan geldikleri tespit edilen 14 kişiye 19 bin 278 lira para cezası verildi.


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