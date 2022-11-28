Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor
Kırıkkale Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular, 28.11.2022 tarihi itibariyle saat 08.30’dan, 15’inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 17.30’a kadar ilan detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr/ web adresinden on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
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