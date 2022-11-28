Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular, 28.11.2022 tarihi itibariyle saat 08.30’dan, 15’inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 17.30’a kadar ilan detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr/ web adresinden on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

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