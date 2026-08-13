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Gündem Kırıkkale semalarında görsel şölen! Perseid meteor yağmuru görüntülendi
Gündem

Kırıkkale semalarında görsel şölen! Perseid meteor yağmuru görüntülendi

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Kırıkkale semalarında görsel şölen! Perseid meteor yağmuru görüntülendi

Gökyüzünün en dikkat çekici doğa olaylarından Perseid meteor yağmuru Kırıkkale’de görüntülendi. Gece karanlığını delen meteorların oluşturduğu parlak ışık izleri ortaya etkileyici görüntüler çıkardı.

Kırıkkale’de gece saatlerinde gökyüzünü izleyenler Perseid meteor yağmuruna tanıklık etti. Belirli aralıklarla görülen meteorlar, karanlık gökyüzünde saniyeler süren parlak ışık izleri oluşturdu.

Özellikle şehir ışıklarının daha az olduğu bölgelerden daha net gözlemlenen meteor geçişleri objektiflere de yansıdı.

Saniyeler içinde gözden kayboldular

Atmosfere giren meteorların gökyüzünde bıraktığı ışık izleri kısa süre içerisinde kaybolurken, peş peşe görülen geçişler geceyi izleyenlere adeta görsel şölen yaşattı.

Karanlığın içerisinde bir anda beliren ve gökyüzünü çizgi halinde aydınlatan Perseid meteorları, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

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