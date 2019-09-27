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Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi TOKİ 927 konutların teslimi ne zaman?

TOKİ Kırıkkale Yuva 927 konutlarında hak sahibi olan vatandaşlar Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi TOKİ 927 konutların ne zamanne zaman teslim edileceğini sorgulamakta. Peki TOKİ’den Kırıkkale Yuva 927 konutun teslimine ilişkin tarih verildi mi?

27 Eylül 2019 Cuma 20:58
Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi TOKİ 927 konutların teslimi ne zaman?

TOKİ Kırıkkale Yuva 927 konutlarında hak sahibi olan vatandaşlar Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi TOKİ 927 konutların ne zaman  ne zaman teslim edileceğini sorgulamakta. Peki TOKİ’den Kırıkkale Yuva 927 konutun teslimine ilişkin tarih verildi mi?

Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi 927 Konut Projesi kapsamında asil hak sahipleri, 02 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında T. Halk Bankası Kurtuluş Mahallesi Şubesi’ne giderek Gayrimenkul Satış Sözleşmelerini imzaladılar. Yedek hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri daha sonra TOKİ tarafından ilan edildi. Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi TOKİ 927 konutların teslim tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi.

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1- 2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre artırılacaktır.

İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi TOKİ 927 konutlarında oturma ve devir işlemi 2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir. Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 20:58
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