Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi! Kırıkkale Delice TOKİ evleri kura sonuçları
Kırıkkale Delice TOKİ kura sonuçları 2021. TOKİ Kırıkkale Delice kura sonuçları açıklandı mı? Burdur Karamanlı 2. etap TOKİ konut belirleme kura sonuçları merak ediliyor. TOKİ, Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Burdur Karamanlı 2. etap konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Kırıkkale Delice konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kırıkkale Delice TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kırıkkale Delice kura sonucu sorgulama…
TOKİ Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Kırıkkale Delice projesinin konut belirleme kurası bugün çekildi. Kırıkkale Delice TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte.
Kırıkkale Delice TOKİ kura sonuçları isim listesi
Fatih Şentürk
Nurcan Çelhin
İhsan Ekin Özden
Avni Kandemir
Gökhan Çobankaya
Kemal Uyan
Betül Karadeniz
Ali Çelebi Özden
Ali Osman Taşkıran
Umut Ekici
Fatma Yalçınkaya
Emre Yatay
Yetiş Delice
Ceyda Çobankaya
TOKİ Kırıkkale Delice kura sonuçları çekilişi yapıldı. Yukarıdaki bazı isimler Kırıkkale Delice kura sonucu hak kazanan isimlerden bazıları oldu. Kırıkkale Delice tüm sonuçları TOKİ'nin internet sayfasında yer alacaktır.
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