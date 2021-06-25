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Ekonomi Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi! Kırıkkale Delice TOKİ evleri kura sonuçları
Ekonomi

Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi! Kırıkkale Delice TOKİ evleri kura sonuçları

Kırıkkale Delice TOKİ kura sonuçları 2021. TOKİ Kırıkkale Delice kura sonuçları açıklandı mı? Burdur Karamanlı 2. etap TOKİ konut belirleme kura sonuçları merak ediliyor. TOKİ, Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Burdur Karamanlı 2. etap konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Kırıkkale Delice konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kırıkkale Delice TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kırıkkale Delice kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-06-25 11:31:00 - 2021-06-25 11:32:59
Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi! Kırıkkale Delice TOKİ evleri kura sonuçları

TOKİ Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Kırıkkale Delice projesinin konut belirleme kurası bugün çekildi. Kırıkkale Delice TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. 

Kırıkkale Delice TOKİ kura sonuçları isim listesi

Fatih Şentürk

Nurcan Çelhin

İhsan Ekin Özden

Avni Kandemir

Gökhan Çobankaya

Kemal Uyan

Betül Karadeniz

Ali Çelebi Özden

Ali Osman Taşkıran

Umut Ekici

Fatma Yalçınkaya

Emre Yatay

Yetiş Delice

Ceyda Çobankaya

TOKİ Kırıkkale Delice kura sonuçları çekilişi yapıldı. Yukarıdaki bazı isimler Kırıkkale Delice kura sonucu hak kazanan isimlerden bazıları oldu. Kırıkkale Delice tüm sonuçları TOKİ'nin internet sayfasında yer alacaktır. 

TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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