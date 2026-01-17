Kırıkhan Kangallar'da yeni meskenlere altyapı
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde artan yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Kırıkhan ilçesine bağlı Kangallar Mahallesi’nde yeni yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla şebekesi bulunmayan sokaklarda içme suyu altyapı çalışması başlattı.
1.200 Metre İçme Suyu Hattı İnşa Ediliyor
Yürütülen çalışmalar kapsamında, mahallede içme suyu şebekesi bulunmayan sokaklarda toplam 1.200 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa ediliyor. Çalışmalar tamamlandığında, yeni yerleşim alanlarının sağlıklı, güvenli ve kayıpsız içme suyuna erişimi sağlanacak.
HATSU yetkilileri, şehir genelinde plansız gelişen ve yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla çalışmaların program dâhilinde sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.
Muhtar Işık’tan Teşekkür
Kangallar Mahalle Muhtarı Hüseyin Işık, deprem sonrası mahallede oluşan yeni yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e taleplerini ilettiklerini belirterek, kısa sürede gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade etti.
Muhtar Işık, yürütülen altyapı çalışmaları dolayısıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e ve HATSU Genel Müdürlüğü ekiplerine mahalle sakinleri adına teşekkür etti.