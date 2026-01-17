  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bebek Otel değil, şantaj ve rezalet yuvası: Kameraya bant çekmeyi unutmuşlar! Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar! KIZILELMA gökyüzünde şov yaptı! Şaka değil, 0.8 Mach’a ulaşıldı İslam dünyasında tarihi hamle: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan dev savunma ittifakı! Sözcü, Bakırhan üzerinden terör örgütü SDG’nin avukatlığında 'Süper virüs' hızla yayılıyor! Ölümcül mü? Yirmi bin lira kâğıt üzerinde yetiyor, hayatta yetmiyor: Emeklinin 20 bin lira ile imtihanı 17 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 17 Ocak 2016: Molla Masum Godişkî'nin vefatı (Nakşî-Hâlidî Meşâyihinden) Bu devirde kimse şah değil, padişah değil: Sürgündeki Pehlevi’den boş beyanlar
Aktüel Kırıkhan Kangallar'da yeni meskenlere altyapı
Aktüel

Kırıkhan Kangallar'da yeni meskenlere altyapı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kırıkhan Kangallar'da yeni meskenlere altyapı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde artan yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Kırıkhan ilçesine bağlı Kangallar Mahallesi’nde yeni yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla şebekesi bulunmayan sokaklarda içme suyu altyapı çalışması başlattı.

1.200 Metre İçme Suyu Hattı İnşa Ediliyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında, mahallede içme suyu şebekesi bulunmayan sokaklarda toplam 1.200 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa ediliyor. Çalışmalar tamamlandığında, yeni yerleşim alanlarının sağlıklı, güvenli ve kayıpsız içme suyuna erişimi sağlanacak.

HATSU yetkilileri, şehir genelinde plansız gelişen ve yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla çalışmaların program dâhilinde sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

 

Muhtar Işık’tan Teşekkür

Kangallar Mahalle Muhtarı Hüseyin Işık, deprem sonrası mahallede oluşan yeni yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e taleplerini ilettiklerini belirterek, kısa sürede gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Muhtar Işık, yürütülen altyapı çalışmaları dolayısıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e ve HATSU Genel Müdürlüğü ekiplerine mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23