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Yerel Kırık cam şişeleri yangın çıkardı
Yerel

Kırık cam şişeleri yangın çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 19:38:00 - 2023-07-29 19:40:02
Kırık cam şişeleri yangın çıkardı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kırık cam şişeleri otluk alanı tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın, Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Bosna Caddesi 12. Sokakta bulunan boş arazide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırık cam şişelerinin kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken alevlerin evlere sıçramasını da engelledi.

Ekipler soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

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