Kırgızistan'da YTB bursları için mülakatlar sürüyor

BİŞKEK (AA) - NEZİR ALİYEV TAYFUR - Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde yüksek öğrenim fırsatı sunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) öncülük ettiği "2020 Türkiye Bursları" için internet üzerinden başvuru yapan Kırgızistanlı öğrencilerin uzmanlardan oluşan ekiple mülakatları sürüyor.

YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, AA muhabirine, Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim için öğrencileri mülakatla belirlemek üzere Kırgızistan'a geldiklerini ve mülakat sürecinin Bişkek'te başladığını Oş kentinde devam edeceğini belirtti.

Yusuf, 2020 yılında 171 ülkeden 160 bine yakın uluslararası öğrencinin Türkiye’de eğitim almak için YTB burslarına başvuruda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bu yıl YTB tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programına Kırgızistanlı 1250 öğrencinin başvurduğunu ve aralarından seçilen 179 öğrencinin mülakata çağrıldığını aktaran Yusuf, mülakatları başarılı şekilde tamamlayan adayların Türkiye'ye gelmeye hak kazanacağını ifade etti.

Yusuf, Türkiye'nin 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" olarak başlattığı, 2012'den itibaren de YTB koordinesinde "Türkiye Bursları" olarak devam eden proje sayesinde Kırgızistan'dan 4 bin 500 öğrencinin burslandırıldığını, bunlardan 1400'ünün mezun olduğunu söyledi.

- "Türkiye eğitimde altyapı ve donanıma sahip bir ülkedir"

Kırgızistan'da başarılı gençlerin birinci derecede tercih ettiği ülkenin Türkiye olmasını istediklerini belirten Yusuf, "Türkiye eğitimde altyapı ve donanıma sahip bir ülkedir." dedi.

Yusuf, "Türkiye'ye gelen adaylar, ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkiye Türkçesini öğrendikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor. Lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapanlara verilen Türkiye Burslarına, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları ile aylık cep harçlıkları da dahil. Burs alanların Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası da yapılıyor. Öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş biletleri ile mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından karşılanıyor." diye konuştu.

Ata yurdu Kırgızistan'da bulunmanın her zaman kendisi için şeref ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Yusuf, "Bir tek arzumuz, Türkiye'den mezun olan gençlerin geri döneceği ülkesinin kalkınması ve halkının refahı için çalışmasıdır." ifadesini kullandı.



