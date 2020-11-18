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Aktüel Kırgızistan'da yeni anayasa taslağı tartışmaya açıldı
Aktüel

Kırgızistan'da yeni anayasa taslağı tartışmaya açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:40:01 -
Kırgızistan'da yeni anayasa taslağı tartışmaya açıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan parlamentosunda hazırlanan ve yeniden devlet başkanlığı yönetim sistemine geçişi öngören anayasa taslağı tartışmaya açıldı.

Meclisin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 120 sandalyeli parlamentoda hazırlanan yeni anayasa taslağının 84 milletvekili tarafından imzalandığı belirtildi.

Anayasa değişikliğini gündeme taşıyan milletvekilleri, ilgili referandumun, cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenleneceği 10 Ocak 2021'de yapılmasını önerdi.

Milletvekillerinin anayasa değişikliğine ilişkin gerekçesinde, mevcut parlamenter yönetim sisteminin verimli olmadığına ve sorumluluk mekanizmalarının yetersizliğine dayandırıldı.

Yeni anayasa taslağının tartışmaya açılmasıyla sosyal medya kullanıcıları, taslaktaki bazı hükümleri ifade ve basın özgürlüğüne aykırı bularak tepki gösterdi.

- Halk Kurultayı adlı yeni organ oluşturulacak

Yeni anayasa taslağında Halk Kurultayı adlı yeni devlet organının oluşturulması teklif edildi.

Halk Kurultayı, devlet başkanı, parlamento, devlet organları, yerel yönetim organları ve bunların yetkilileriyle iş birliği içinde çalışma yetkisine sahip olacak.

Parlamentoda sandalye sayısı 120'den 90'a düşürülecek, bir kişi en fazla iki kez 5 yıllığına devlet başkanı seçilebilecek.

Taslakta geniş yetkilerle donatılan devlet başkanı, yargı, hükümet ve yerel yönetimlere atama yapabilecek ve parlamentoya yasa teklifi sunabilecek.

Devlet başkanlığı idaresinden yönetilecek hükümetin programı ile yapısını da devlet başkanı belirleyecek. Devlet başkanı kabine toplantılarına da başkanlık edebilecek.

Mevcut Anayasa Odası, Yüksek Mahkeme bünyesinden çıkarılacak ve Anayasa Mahkemesi şeklinde faaliyet gösterecek.

Bundan sonra anayasa değişikliği, devlet başkanının önerisiyle parlamentoda, parlamentonun salt çoğunluğu veya en az 300 bin seçmenin inisiyatifiyle kabul edilebilecek.

Kırgızistan, 1991-2010 yılları arasında devlet başkanlığı yönetim sistemiyle yönetilmiş, ülkede iki halk devriminin ardından 2010'da anayasa referandumuyla parlamenter yönetim sistemi tercih edilmişti.

Ülkede 1,5 ay önce yapılan parlamento seçim sonuçların iptali için düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından cezaevinden çıkarılan ve başbakanlık koltuğuna oturtulan Sadır Caparov, yeni anayasanın halkın talebi olduğunu savunmuştu.

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