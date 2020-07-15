Kırgızistan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı Yusuf Uğur, tedavisine Türkiye'de devam edecek

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 57 yaşındaki Türk vatandaşı Yusuf Uğur, "Türkiye'de sağlık alanındaki reformların bizleri büyük güvencede tuttuğu çok açıktır. Ben gördüm ki, devletin güçlü olmazsa sen bir hiçsin. Devletin güçlü olursa sen her zaman için güvencedesin." dedi.

Uğur, Türkiye Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla memleketi Adana'ya götürülmeden önce AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bişkek'te yeni tip koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını belirten Uğur, "Kovid-19 hastasıyım, çok rahatsızım. Sağlık durumumu göz önünde bulundurarak Türk Büyükelçiliğine müracaat ettik. Burada Kovid-19'a yakalanan 4 kişi ile ambulans uçakla Türkiye'ye dönüyoruz." ifadesini kullandı.

Tavsiyeler doğrultusunda kendini 3 aydır evde izole ettiğini ve gerekli tedbirleri aldığını anlatan Uğur, "5 günden beri yoğun ateşle ve vücut ağrılarıyla kıvrandım." dedi.

Uğur, Türkiye'deki sağlık alanındaki reformların diğer ülkeler tarafından gıpta edildiğini vurgulayarak, "Bu reformların, bizleri büyük güvencede tuttuğu çok açıktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık reformundan övgüyle söz eden Uğur, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ambulans uçakları, vatandaşları için dünyanın her yerine uçuyor. Ben gördüm ki, devletin güçlü olmazsa sen bir hiçsin. Devletin güçlü olursa sen her zaman için güvencedesin. Liderler yetişmez, doğar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir liderdir. Anadan doğma bir liderdir. Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanımızı korumalı."

Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarına, Türk Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a ve Kırgızistan Meclis Bakanı Dastanbek Cumabekov'e teşekkürlerini iletti.

- Son 4 ayda 677 kişi öldü

Kovid-19'la 18 Mart'tan bu yana mücadele eden Kırgızistan'da temmuz başından beri vaka sayısında yaşanan hızlı artış nedeniyle hastanelerde yer kalmazken, ilaç ve doktorla sağlık personeli yetersizliği sebebiyle vatandaşlar salgınla mücadelede gönüllü oluyor.

Yeni tip koronavirüs ve zatürre nedeniyle son 4 ayda 677 kişinin öldüğü ülkede, 7 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.



