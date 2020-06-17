Kırgızistan'da "Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu İnşaatı Projesi" ele alındı

BİŞKEK (AA) - Orta Asya'da önemli projelerden birisi olan ve ihracat potansiyeliyle iç demir hatlarının yanı sıra ekonominin itici gücü olacak "Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu İnşaatı Projesi", Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüşüldü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Ulaştırma ve Yol Bakanı Janat Beyşenov ve Kırgız Demir Yolları Şirketi Başkanı Vasiliy Daşkov'u kabul eden Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu İnşaatı Projesi hakkında bilgi verildi.

Ceenbekov, ülkenin ulaşım bağımsızlığını güçlendirmek ve ulaşım yüküyle yolcu trafiğini çeşitlendirmek için ülke genelinde demir yolu transitleri ve iç hatları geliştirmenin önemine dikkati çekti.

Ülkenin demir yolu altyapısının modernizasyonunun hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Ceenbekov, "Bu kapsamda ulaştırma sektörünün en büyük ve stratejik projelerinden birisi olan Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşası bizim için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

- 2018-2040 Ulusal Kalkınma Stratejisi'nin öncelikleri arasında

Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarına kavuşmasının ardından gündeme gelen proje, Kırgızistan'daki, güzergah ve demir yolunun hat genişliği nedenleriyle ertelenmişti.

Rusya'nın da fizibilite çalışmalarına mali destek verdiği aktarılan projenin ev sahibi ülkelerin kurduğu üçlü çalışma grubu da ilk defa Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 2017'de bir araya gelmişti.

Proje, Kırgızistan'ın kısa ve orta vadeli kalkınma eylem planını içeren 2018-2040 Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma Stratejisi'nin öncelikleri arasında yer alıyor.