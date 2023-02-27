  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kırgızistan'da büyük deprem
Dünya

Kırgızistan'da büyük deprem

Kırgızistan'da 5.1 ve 5.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 09:59:00 - 2023-02-27 10:02:29
Kırgızistan'da büyük deprem

Kırgızistan Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Isık Göl bölgesinde yerel saatle 03.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, depremin çevredeki köylerde hissedildiği belirtildi. Yerel saatle 05.58'de Isık Göl bölgesinin Çin sınırı yakınlarında 5.6 büyüklüğünde ikinci depremin meydana geldiği aktarılan açıklamada, depremin yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi.
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, ilk bilgilere göre can kaybı ve yıkım olmadığını açıkladı.

Türkiye depremini 2 gün önceden bilen Frank Hoogerbeets ülkeyi karıştırdı! Herkes şok içinde
Türkiye depremini 2 gün önceden bilen Frank Hoogerbeets ülkeyi karıştırdı! Herkes şok içinde

Gündem

Türkiye depremini 2 gün önceden bilen Frank Hoogerbeets ülkeyi karıştırdı! Herkes şok içinde

Deprem bölgesinde şeytani plan! İran, Fransa, Yunanistan ve Suriye'den emri alıp harekete geçtiler
Deprem bölgesinde şeytani plan! İran, Fransa, Yunanistan ve Suriye'den emri alıp harekete geçtiler

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Deprem bölgesinde şeytani plan! İran, Fransa, Yunanistan ve Suriye'den emri alıp harekete geçtiler

Az daha canından oluyordu! Deprem değil asansör öldürüyordu
Az daha canından oluyordu! Deprem değil asansör öldürüyordu

Yaşam

Az daha canından oluyordu! Deprem değil asansör öldürüyordu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23