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Aktüel

Kırgızistan'da af yasasına onay

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:36:36 -
Kırgızistan'da af yasasına onay

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 75'inci ve 7 Nisan Devrimi'nin 10'uncu yılı dolayısıyla af yasası yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'in Meclis tarafından kabul edilen ve 3 binden fazla mahkumun yararlanması öngörülen af yasasını onayladığı belirtildi.

Yürürlüğe giren af yasası kapsamında, bazı hafif suçlardan mahkum edilmiş olanlar, 55 yaşını doldurmuş kadınlar, 60 yaşını doldurmuş erkekler, engelliler ve 2'den fazla çocukları veya engelli çocuğu bulunanlar, ailesinin tek çalışanı olan mahkumlar serbest bırakılacak.

Ağır suçlu hükümlülere de cezadan indirim yapılmasını öngören yasa, topluma tehlike arz eden tüberküloz, bulaşıcı, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan muzdarip mahkumların gerekli tedavi süreci tamamlandıktan sonra uygulanacak.

Mahkumiyet kararı bulunup da firari olanlar, cezaevinden kaçanlar ve asker kaçakları, 90 günde başvurmaları halinde yasada belirtilen haklardan yararlanabilecek.

Af yasası kapsamında 2 bin 620 hükümlünün ceza indiriminden yararlanacağı, 212 mahkumun serbest bırakılacağı, cezaevi ve asker kaçağı 965 kişinin başvurmaları halinde belirtilen haklardan yararlanabileceği bildirilmişti.


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