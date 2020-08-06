Kırgızistan'a pandemi döneminde 330 milyon 900 bin dolarlık kredi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin başladığı günden itibaren uluslararası kuruluşlardan 330 milyon 900 bin ABD doları tutarında kredi desteği sağladıklarını bildirdi.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından kaynaklanan acil ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak için ülkenin uluslararası kuruluşlardan aldığı kredi miktarına yönelik değerlendirme yapıldı.

Buna göre, bütçe desteği için Uluslararası Para Fonu'ndan 241 milyon 900 bin, Asya Kalkınma Bankası'ndan 50 milyon, Avrupa Birliği'nden 24 milyon 800 bin ve sağlık sektörüne Dünya Bankası'ndan 3 milyon 300 bin, özel iş sektörünün geliştirilmesi için Almanya Kalkınma Bankası'ndan 10 milyon 900 bin dolar tutarında toplam 330 milyon 900 bin ABD dolar kredi desteği alındı.

Kırgızistan, bu dönemde, Avrupa Birliği'nden ayrıca 24 milyon 800 bin dolar tutarında hibe alımı yaptı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Alman hükümetinin Kırgızistan'da sağlık, eğitim ve yoksullukla mücadele için bu yıl sonuna kadar taahhüt ettiği 41 milyon 800 bin dolarlık hibeyi onayladı.

Ocak-Mayıs döneminde ekonomisi 3,8 küçülen Kırgızistan'da 4,5 ayda toplam 35 659 vaka tespit edilmiş, koronavirüsten 1.447 kişi yaşamını yitirmişti.