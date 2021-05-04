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Dünya Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmadan görüntüler
Dünya

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmadan görüntüler

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ateş altında kalan Kırgız köylerinden görüntüler geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:36:00 -

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında 29 Nisan’da çıkan çatışmaların 1 Mayıs’ta sağlanan ateşkes anlaşması ile durdurulmasının ardından çatışma sırasında ateş altında kalan sınırdaki Kırgız köyleri görüntülendi.

29 Nisan’da Tacikistan’ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan’ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehrindeki su kaynağının kullanımına yönelik anlaşmazlık yaşayan Kırgızistan ile Tacikistan halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, çatışmalarda sınırdaki Kırgız köylerinde 107 ev, 2 okul, 1 sağlık merkezi, 1 çocuk bahçesi, 4 market, 4 sosyal tesis, 10 benzin istasyonu ve diğer yerel idari binaların yakıldığını açıklamış, Tacikistan Acil Durumlar Komitesi de çatışmalarda Tacik köylerinde 14 evin zarar gördüğünü duyurmuştu. Kırgızistan ile Tacikistan arasında 1 Mayıs’ta sağlanan ateşkesin 3’üncü gününde bölgeden görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, çatışmalar sırasında tahliye edilen Kırgız vatandaşlarının köylerine döndüğünde, evlerinin tamamen yakılmış ve yağmalanmış hali karşısında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma

İki ülke yetkilileri, yaptıkları görüşmelerin sonucunda 1 Mayıs’ta yerel saatle 20.00’da ateşkes uygulanmasında ve her iki ülke askerlerinin sınırdan çekilmesinde anlaşmaya varılmış, çatışma gece 00.00 sıralarında durdurulmuştu. Ancak Kırgız yetkililer, bugün 12.45 itibarıyla sınırda tansiyonun yeniden yükseldiğini, Tacikistan askerlerinin Kırgız köylerine ateş açtığını açıklamıştı.

Tacikistan’ın ateşkesi ihlal etmesi üzerine bugün iki ülke Ulusal Güvenlik Komite başkanları gerçekleştirdikleri görüşmede bir kez daha çatışmaların durdurulması ve her iki ülke askerlerinin sınırdan çekilmesinde uzlaşmıştı.

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