Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov: "Acilen durumu kontrol altına almak ve barışı pekiştirmek zorundayız"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkentte olağanüstü hal (OHAL) ilan eden Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede durumu kontrol altına almaya başladı.

Başbakan Kubatbek Boronov'un istifasını kabul eden Ceenbekov, Genelkurmay Başkanı'nı değiştirdi.

İçişleri Bakanlığı ile Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevine getirilen Bütün Kırgızistan Partisi üyeleri de bu kurumların personeli tarafından uzaklaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un Genelkurmay Başkanlığını ziyaret ettiği ve yeni Genelkurmay Başkanı Taalaybek Omuraliyev ile ülkedeki sosyo-politik durumu istikrara kavuşturmak için gereken önlemleri ele aldığı belirtildi.

- "Barışı pekiştirmek zorundayız"

Açıklamaya göre Ceenbekov, Omuraliyev ile görüşmesinde, Bişkek sakinlerinin güvenliğini ve ülkenin başkentinde asayişi sağlamanın öncelikli işlerinden olduğunu vurguladı.

OHAL kararını imzaladığını kaydeden Ceenbekov, "Acilen durumu kontrol altına almak ve barışı pekiştirmek zorundayız. Vatandaşlarımız, sorumsuz politikacıların siyasi tutkularının kurbanı olmamalı." ifadelerini kullandı.

Ceenbekov, anayasal haklarını kullanarak halkın barış içinde yaşamasını ve ülke bütünlüğünü sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini kaydetti.

- "Birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz"

Salı gününden bu yana 6. kez halka hitap eden Ceenbekov, "Kırgızistan tehlikenin eşiğinde. Bu nedenle başkent Bişkek'te olağanüstü hal ilan ettim. Eminim, ülkenin bütün sağlıklı güçleri beni destekleyecektir. Birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

OHAL kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, OHAL'in Ceenbekov'un imzasıyla yürürlüğe girdiği, meclisin ise 3 gün içinde onay verip vermeme hakkının bulunduğu hatırlatıldı.

- Gözler, günlerdir toplanamayan milletvekillerinde

OHAL'in onayı için gözler, parlamento binasının talan edilmesinin ardından güvenlik gerekçesiyle günlerdir toplanamayan milletvekillerine çevrildi.

Bu arada, Geçici Bakanlar Kurulu üyelerinin çalışmalarına devam ettiği belirtilen ülkede, başbakanlık binası, cezaevinden çıkarılan ve başbakan koltuğuna oturtulan Sadır Caparov'un taraftarları ablukasında tutuluyor.

Caparov, devlet kurumlarının kendisinin talimatını yerine getirmediğini, kamu televizyon kanalının muhabir göndermediğini, 3 gündür başbakanlık görevini yerine getirememesi nedeniyle sitem etti.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev ve taraftarları ile eski milletvekili Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.

Başbakanlık binasını kontrol eden Caparov ile çeşitli gruplar, iktidar kavgasına tutuşmuştu.