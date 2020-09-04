Kireçlenme neden olur?

Yaşam şartlarına bağlı olarak her yaştan insanı etkileyebilecek olan kireçlenme, genellikle ileri yaşlarda daha sık görülen bir eklem rahatsızlığı. Eklemlerde tekrar eden zorlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan kireçlenme problemi, daha çok ağırlığın yüklendiği diz, kalça gibi bölgelerde sıklıkla ortaya çıkar. Kireçlenme olan bölgenin doğru tespit edilmesi ve etkili yöntemlerle tedavi edilmesi, bu sorunun en az şikayetle yaşanmasında önemli etkiye sahip. Bunun için kireçlenme konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olmak gerekiyor.

Kıkırdak Tabakada Aşınma ile Ortaya Çıkan Sorun: Kireçlenme

Eklemlerde kemik ucunu kaplayan yumuşak ve kaygan dokudaki kıkırdak tabakanın zaman içinde aşınması neticesinde kireçlenme sorunu ile karşılaşılmaktadır. Kıkırdak tabakadaki aşınma ile oluşan kireçlenme, sağlığı olumsuz yönde etkileyerek eklemlerin şişmesine ve ağrı hissedilmesine neden olmaktadır.

Tedavi edilmediğinde kemiklerde parçalanmanın yaşanarak, eklemlerde bu parçaların birikmesine kadar uzanan olumsuz bir sürece sebep olan kireçlenme, iltihabik sorunların yaşanmasına da neden olmaktadır. Kireçlenme sonrasında kemiklerde meydana gelen sürtünme de eklemlerin daha çok zarar görmesine ve ağrının daha çok hissedilmesine sebep olur. Özellikle eklemlerdeki ağrı ile birlikte oluşan sertlik de kireçlenmenin önemli belirtileri arasında yer alır. Ayrıca hareket etmekte kısıtlılığın yaşanması, eklemlerden gelen sesler, şişme gibi şikayetler de kireçlenmenin habercileri olabilir.

Kireçlenmeye Neden Olan Etkenler

Birden fazla sebepten dolayı kireçlenmenin yaşanması mümkün olabilir. Eklemlerdeki enfeksiyonlar, iltihaplar, metabolizma bozuklukları, genetik sorunlar kireçlenmenin nedenleri arasında gösterilebilir. Ayrıca vücut kilosundaki fazlalık, menisküs, bağlardaki zedelenme de kireçlenmenin ortaya çıkmasına sebep olur.

İleri yaşlarda özellikle dizlerde görülen kireçlenme vakalarını, kalça bölgesindeki kireçlenmeler takip eder. Vücudun farklı bölgelerinde yaşanan kireçlenme ayrıca parmaklar ve ayaklarda da ortaya çıkabilmektedir. Yaşam öyküsünde geçmişte spor yapmış ve yapmış olduğu bu spordan dolayı yaralanmalar yaşamış olanlar, mesleki anlamda eklemleri zorlayan tekrar eden hareketleri yapmış olanlarda da kireçlenme sorunu ile karşılaşılabilir.

Kaynak: https://www.biometilac.com/kireclenme-neden-olur/

Kireçlenmede Tedavinin Önemi

Kireçlenme sonrası yaşanan problemleri, hareket kısıtlılıklarını yönetmek mümkündür. Özellikle kireçlenmenin ilk evrelerinde doğru teşhisle birlikte etkili tedavi yöntemleri tercih edilebilir. Böylece eklemlerde hissedilen ağrının azaltılması, şişliklerin giderilmesi sağlanabilir. İlaç tedavisi, fiziksel tedaviler, cerrahi tedavinin yanı sıra kireçlenme sorunu yaşayanlar için destekleyici tedaviler de tercih edilmektedir.

Ağızdan alınan ağrı kesiciler, enjeksiyon gibi yöntemlerle gerçekleştirilen ilaç tedavilerinin yanı sıra daha şiddetli ve ileri vakalar için cerrahi yöntem kullanılabilir. Kireçlenme tedavisinde ayrıca egzersiz ve masaj gibi fiziksel tedaviler de önerilebilmektedir.

Kireçlenme sorunundan kurtulmak için gün içindeki alışkanlıkların da düzenlenmesi gerekir. Eklemleri zorlayan hareketlerden uzak durmak, doğru pozisyonlarda uyumak ve oturmak, aşırı kilolardan kurtulmak ve egzersiz yapmak da şikayetlerin azalmasında etkili olur.

Kireçlenmede Destekleyici Tedavilerle Şikayetlerden Kurtulmak Mümkün

Özellikle uzmanların tavsiyesi ve kontrolü ile gerçekleştirilen destekleyici tedaviler sonrasında da yaşamı olumsuz etkileyen kireçlenme sorunlarından büyük oranda kurtulmak mümkündür. Hareket kısıtının ortadan kalkması, eklemlerde ağrı ve şişliklerin giderilmesi ile günlük yaşamı olumsuz etkileyen birçok sorun da ortadan kalkar.

Glukozamin desteği bu tedaviler içerisinde oldukça önemli bir konuma sahip. Özellikle doğal yollarla üretilen glukozamin eklemlerde zaman içinde oluşan zedelenmeleri engellerken, kireçlenme sorununun ortaya çıkmasına da önceden engel olabilir. Bitkisel çözümler konusunda sektöründe söz sahibi bir konuma sahip olan Biomet Ar-Ge Grubu’nun frenk üzümünden üretilen ve farklı sağlık sorunlarının yaşanmasının önüne geçen S1 Glukozamin desteği kireçlenme konusunda da güçlü bir destek sunuyor. Sıvı ve jel formattaki S1 Glukozamin, ağrı ve şişliğe neden olan kireçlenme sorununa rahatlatıcı bir çözüm sunuyor.