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Kırbaç fırtınası Türkiye’ye ne zaman gelecek ve hangi illerde etkili olacak?

Yunanistan’ı etkisi altına alan Kırbaç fırtınasının Türkiye’de de etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Kırbaç fırtınası uyarısına karşı birbiri ardına uyarılarda bulundu. Peki Kırbaç adı verilen fırtınanın Türkiye’de hangi illerde etkili olacak? Kırbaç fırtınası Türkiye’ye ne zaman gelecek?

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:54
Kırbaç fırtınası Türkiye’ye ne zaman gelecek ve hangi illerde etkili olacak?

Yunanistan’ı etkisi altına alan Kırbaç fırtınasının Türkiye’de de etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Kırbaç fırtınası uyarısına karşı birbiri ardına uyarılarda bulundu. Peki Kırbaç adı verilen fırtınanın Türkiye’de hangi illerde etkili olacak? Kırbaç fırtınası Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Atlantik Okyanusu'ndan çok nadir görülen ve Yunanistan'ın başkenti Atina açıklarından Ege'ye doğru ilerleyen ve saatteki  hızının 145 kilometreye kadar çıkacağı öğrenilen fırtınanın hayatı olumsuz yönde etkilemesi söz konusu. "Kırbaç" adı verilen fırtına ilk olarak yarın sabah İzmir, Muğla ve Aydın sahillerini vuracak. Vatan gazetesinde yer alan habere göre ikinci gün ise fırtına Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da etkili olacak.

METEOROLOJİ FIRTANAYA KARŞI UYARDI

 İnsanlar ve hayvanlar savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilir.

- Bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatıları uçabilir. Çatılardaki bacalar yıkılabilir, antenler ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir.

- Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrik yapılar yerlerinden oynayabilir.

- Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir.

- Seralarda çerçevelerin bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir.

- Elektrik telleri zarar görebilir.

- Balık çiftliklerindeki kafesler zarar görebilir.

- Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 11:54
  1. Tekirdağ
  2. Muğla
  3. Kırklareli
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Edirne
  7. Çanakkale
  8. Balıkesir
  9. Aydın
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