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Gündem Kirasını ödeyemedi ! Anne engelli kızıyla sokakta kalıyor
Gündem

Kirasını ödeyemedi ! Anne engelli kızıyla sokakta kalıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kirasını ödeyemediği için ev sahibi ile tartışan kadın, eşyalarını boş bir arsaya taşıyarak engelli kızıyla sokakta kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 22:53:00 -
Kirasını ödeyemedi ! Anne engelli kızıyla sokakta kalıyor

Merkez Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halid Mahallesi'nde ikamet eden Rabia Duman (50), iddiaya göre, kirasını ödeyemediği için ev sahibi ile tartıştı.

Tartışmanın ardından sinirlenen 2 çocuk annesi Duman, eşyalarını evin yakınlarında bulunan boş arsaya taşıdı.  

Eşi vefat eden ve oğlu tarafından terk edilen Duman, engelli kızıyla geceyi sokakta geçiriyor. Piskolojisi bozulan Duman, mahalle sakinlerinin ısrarına rağmen evine dönmeyeceğini söyledi. 

 

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