Kıran kırana geçen derbide kazanan yok
Süper Lig'in 4. haftasında nefes kesen maçta Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kalarak 3 puanı paylaştı.
Trabzonspor ile Galatasaray Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 sona erdi.
Galatasaray, 20. ve 34. dakikada Emre Kılınç'ın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Gollerin ardından toparlanan Trabzonspor 41. dakikada Cornelius ve 62. dakikada Nwakaeme'nin golleriyle eşitliği yakaladı: 2-2. Karşılaşma 2-2 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.
Trabzonspor bu sonuçla puanını 10'a, Galatasaray ise 8'e çıkardı.
Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Galatasaray ise Alanayaspor'u konuk edecek.