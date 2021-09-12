  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa’da sivil güvenlik helikopteri düş
Marmaray'da tren arıza yapınca yolcular raylar üzerinde yürüdü
Bisikletiyle duvara çarptıktan sonra yere düşen çocuk hayatını kaybetti
Eve giren yılanı itfaiye çıkardı
Spor Kıran kırana geçen derbide kazanan yok
Spor

Kıran kırana geçen derbide kazanan yok

Süper Lig'in 4. haftasında nefes kesen maçta Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kalarak 3 puanı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 22:00:00 -
Kıran kırana geçen derbide kazanan yok

Trabzonspor ile Galatasaray Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 sona erdi.

Galatasaray, 20. ve 34. dakikada Emre Kılınç'ın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Gollerin ardından toparlanan Trabzonspor 41. dakikada Cornelius ve 62. dakikada Nwakaeme'nin golleriyle eşitliği yakaladı: 2-2. Karşılaşma 2-2 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 10'a, Galatasaray ise 8'e çıkardı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Galatasaray ise Alanayaspor'u konuk edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay