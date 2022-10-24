Kiralık konut fiyatlarında artış yavaşladı ama fiyatlar halen korkunç!

Yeni Akit Ankara

Eylül 2022 hepsiemlak verilerine bakıldığında, Konut piyasasının mevcut durumu, arz talep dengesi ve ekonomik durum göz önüne alındığında, son dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığı görülüyor.

Kiralık Konutlarda İl ve İlçelerdeki Son Durum

Hepsiemlak’ın güncel endeks sonuçlarına göre; bir önceki aya göre kiralık konut fiyatı düşen ilçelerin ilk sırasında yüzde 23 oranla Muğla Bodrum yer aldı. Metrekare fiyatı Ağustos ayında 249 TL iken Eylül ayında 191 TL’ye geriledi ve bu durumun temel sebebi yazın bitimiyle yaşanan şehirlere dönüş olarak gözlemlendi. Bodrumu yüzde 6 oranla İstanbul Sarıyer, Antalya Muratpaşa ve Ankara Çankaya takip etti. Geçtiğimiz yıl ilan fiyatlarında 29 TL olan m2 fiyatı 2022 yılında 107 TL’ye yükselerek %273 ile en fazla artış gösteren ilçe Antalya’nın Alanya ilçesi oldu. Alanya’yı yüzde 212 oranla Ankara Keçiören, yüzde 200 oranla Ankara Mamak takip etti.

Satılık Konutlarda İl ve İlçelerdeki Son Durum

2021 yılının Eylül ayı ile karşılaştırıldığında satılık konut fiyatlarında; yıllık bazda verilere bakıldığında satılık konut fiyatlarında; yüzde 264 oranla İstanbul Kağıthane 6.362 TL’den 23.186 TL’ye yükselerek en fazla artış gösteren ilçe oldu. İkinci sırada yüzde 257 oranla İstanbul Şişli, üçüncü sırada ise yüzde 252 oranla Antalya Muratpaşa yer aldı.

Beş Büyük İlde Antalya Başı Çekiyor

Antalya’daki kiralık konutların ortalama m2 fiyatları geçtiğimiz yıl 26 TL iken yüzde 188 artış göstererek 75 TL’ye ulaştı. Antalya’yı yüzde 173 ile Bursa, yüzde 141 ile Ankara, yüzde 138 ile İzmir ve yüzde 135 artış ile İstanbul takip etti.

Satılık konut fiyatlarına baktığımızda ise; kiralıkta olduğu gibi ilk sırada yüzde 236 artış oranı Antalya yer alıyor. Onu yüzde 212 ile İstanbul, yüzde 200 ile Ankara,yüzde 185 ile Bursa ve yüzde 179 ile İzmir takip ediyor.

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