Kiralık ev bakma bahanesiyle hırsızlık yapan çeteye dev operasyon!
Ankara'da, kiralık ev bakma bahanesiyle girdikleri evleri soyan bir hırsızlık şebekesini düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara polisi, kentte ve çevre illerde kiralık ev bakma bahanesiyle girdikleri evleri soyan bir hırsızlık şebekesine 3 aylık bir çalışmanın ardından operasyon başlattı.
Operasyonda şebeke üyelerinin evlerine baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında suç kaydı da bulunan 22'si kadın 24 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda ayrıca hırsızlıkta kullanılan malzemeler ile çalıntı bazı eşyalar ele geçirildi.