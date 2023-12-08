Kiralarken yakıtına bakıyor musunuz? Bu araçlar daha hesaplı
Yakıt maliyetleri, araç kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Tüketiciler sadece araç satın alırken değil araç kiralarken de depo maliyetini düşünerek tercihlerini yapıyor.
Araç satın almada olduğu gibi araç kiralamada da hangi aracın seçileceğine karar verirken aracın yakıt türü önem arz ediyor. Çünkü benzinli araçların kiralama ücretleri diğer yakıt türleriyle çalışan araçlara göre daha uygun oluyor.
Yüzde 63'e ulaştı
Enuygun verileri hem daha uygun fiyata kiralanabildiği hem de yüksek verim ve uzun yol performansı nedeniyle 2023 yılında kiralamada en çok benzinli araçların tercih edildiğini gösteriyor. Verilere göre kiralanan araçların yüzde 63’ü benzinliyken dizel araçların kiralanma oranıysa yüzde 27.
Maliyetleri etkiliyor
Yakıt maliyetleri, araç kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Tüketiciler sadece araç satın alırken değil araç kiralarken de depo maliyetini düşünerek tercihlerini yapıyor. Dizel, elektrikli ve hibrit yakıtlı araç seçenekleri olsa da kiralamada uzun yol performansı sayesinde hala en çok benzinli araçlar tercih ediliyor. Benzinli araçların çok tercih edilmesinde bu araçların kiralama ücretlerinin ortalama yüzde 10 oranında daha uygun olması da etkili oluyor.
Kiralama süresine göre değişiyor
Enuygun Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, yüksek performansa sahip benzinli araçların özellikle kısa dönemli kiralamalarda daha çok tercih edildiğini kaydetti. Şehir içi ve uzun süre kiralamalarda ise dizel araçların öne çıktığını ifade eden Sağlam, elektrikli araçlarla ilgili olarak da ‘’2023 yılında elektrikli araçların kiralanma oranı yalnızca yüzde 0,4 olsa da bu oranın 2024 yılında artmasını bekliyorum. Çünkü son dönemde çok çeşitli marka ve modelde elektrikli araçların erişilebilir olması ve her geçen gün yeni markalarla arzın artmasıyla birlikte tüketicilerin elektrikli araçlara ilgisi arttı. ’’ dedi.
Ekonomi
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